「スパイダーマンの雰囲気を感じる」パリSGの来季ホームユニに反響続々！「レトロなデザインだ」「よだれかけみたい」
リーグ・アンのパリ・サンジェルマンは現地５月９日、2026-27シーズンの新ホームユニホームを発表した。
来シーズンのホームユニホームはロイヤルブルーがベース。中央に施された赤の太いラインの両側は白の細いラインで縁取られている。またクラブのエンブレムは中央に配置された。
クラブの公式サイトでは次のように伝えている。
「この新しいキットは、クラブの過去と現在のサポーターへの真の敬意を表しており、来シーズン、パリ・サンジェルマンのすべてのチームが誇りを持って着用する。クラブの文化に深く根ざし、サポーターに愛されてきた象徴的な美学に再び脚光を浴びさせるものだ」
この新ユニに対してSNS上では「いつもかっこいい」「スパイダーマンの雰囲気を感じる」「レトロなデザインだ」「ストライプが大きすぎる」「伝統的」「よだれかけみたい」といった反響があった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パリSGの26-27シーズンホームユニ！
来シーズンのホームユニホームはロイヤルブルーがベース。中央に施された赤の太いラインの両側は白の細いラインで縁取られている。またクラブのエンブレムは中央に配置された。
クラブの公式サイトでは次のように伝えている。
「この新しいキットは、クラブの過去と現在のサポーターへの真の敬意を表しており、来シーズン、パリ・サンジェルマンのすべてのチームが誇りを持って着用する。クラブの文化に深く根ざし、サポーターに愛されてきた象徴的な美学に再び脚光を浴びさせるものだ」
この新ユニに対してSNS上では「いつもかっこいい」「スパイダーマンの雰囲気を感じる」「レトロなデザインだ」「ストライプが大きすぎる」「伝統的」「よだれかけみたい」といった反響があった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パリSGの26-27シーズンホームユニ！