「いつもよりちょっと長めの散歩をしたら疲れ果てて敷物になってた」【写真】全力で楽しんだ結果がこちらそんなコメントが添えられた愛犬の写真が話題です。写っているのは、ボロニーズの「ゆら」ちゃん（2歳・女の子）。白くふわふわの被毛が特徴のゆらちゃんは、フローリングの上にぺたんと寝そべり、まるで“敷物”のような姿に。頭はラグの端に少しかかりつつも、冷たい床に身を預けるようにしてぐったり。目はうっすら閉じら