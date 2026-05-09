コロナ禍の2020年に登場し、今なお人気が衰えないネットドラマがある。タイトルは「おやじキャンプ飯」。YouTubeのほかAmazon PrimeやU-NEXTなど5社から配信されており、シリーズ4作の再生回数はYouTube配信分だけでも1600万回（4月23日現在）を超える。【写真】リアリティを追求した結果、料理は整いすぎずこんな感じに…ストーリーは、いたってシンプルだ。ソロキャンプをしている「どこにでもいそうなおやじ」の、キャンプ場で