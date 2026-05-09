[5.9 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第16節](ハワスタ)※14:00開始主審:清水勇人<出場メンバー>[いわきFC]先発GK 23 佐々木雅士DF 4 堂鼻起暉DF 5 〓田大誠DF 15 中野陽斗MF 7 中島舜MF 10 西谷亮MF 14 山口大輝MF 27 山中惇希MF 40 永木亮太FW 11 加藤大晟FW 29 田中幹大控えGK 39 ジュ・ヒョンジンDF 3 遠藤凌MF 2 今野息吹MF 13 村上陽斗MF 16 荒木仁翔MF 30 木吹翔太FW 26 坂元一渚璃FW 32 オウイエ・ウイリアム監督田村雄