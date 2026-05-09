元山に代わり井坪が登録抹消9日のプロ野球公示で、阪神は元山飛優内野手を1軍登録した。元山は昨オフ、西武を戦力外となり阪神に入団。開幕1軍は逃したが、この日初昇格となった。元山に代わり、井坪陽生外野手が登録抹消となった。元山は2軍で打率.368（19打数7安打）と打撃が好調。西武を戦力外となり加入した27歳が、2軍で結果を残し1軍昇格を掴み取った。井坪は2試合に出場し、2打数無安打と結果を残すことができず再調整