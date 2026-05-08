「リーダー」の愛称で親しまれているお笑い芸人の渡辺正行さんが2026年5月7日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演、今年剣道七段に昇段したが、それが人生にとってどれほど素晴らしいことだったか、古希を迎えた心境などを語った。「自分の思いきった技を捨てきって打っていく」渡辺さんは明治大学在学中に知り合った仲間とお笑いトリオ「コント赤信号」を結成、お笑いだけでなく中学、高校と続けてきた剣道やゴルフ好きで