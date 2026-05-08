秋田朝日放送 ＪＲ秋田駅近くの解体工事現場で７日、砲弾が見つかり、周辺の立ち入りが一時規制されました。 警察によりますと、７日午後４時ごろ秋田市千秋久保田町の解体工事現場で、掘削作業をしていた作業員が砲弾を見つけました。ＪＲ秋田駅前のマンションのモデルルームがあった場所です。警察が現場とその周辺の道路の通行を規制して砲弾を撤去しました。 その後警察が確認したところ、砲弾は長さ３０ｃｍ