Confluentでストリーミングデータ技術担当のシニア・プリンシパル・アドバイザーを務めるロビン・モファット氏が、AI生成物によってオンラインコミュニティが疲弊しているとブログで警鐘を鳴らしています。 AI Slop is Killing Online Communitieshttps://rmoff.net/2026/05/06/ai-slop-is-killing-online-communities/モファット氏はAIそのものを嫌っているわけではなく、むしろ「AIを仕事の道具箱に入れない態度は専門職として問