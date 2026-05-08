KAT−TUNの元メンバー赤西仁（41）が8日までにインスタグラムを更新。父の若かりしころの写真を初公開し、反響を呼んでいる。赤西は「ボクのパパの若い頃」とし、学生ズボンをはいて腹にサラシを巻き、髪をリーゼントにした上半身裸の男性のモノクロ写真をアップ。ハッシュタグで「#dad #父#赤西#初公開#ノボルちゃん」と記した。この投稿にフォロワーからは「似てる！パパもかっこいい」「きゃーなんか既視感やばい、やばい」「