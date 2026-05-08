レインメーカーとジ・アルファの抗争が激化している。米国・ＡＥＷの「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」＆「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」３時間スペシャルが６日（日本時間７日）に放送され、次回１３日（同１４日）の「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」でインターナショナル王者のオカダ・カズチカ（３８）が、ＡＥＷ世界王者ダービー・アリン（３３）に挑戦することになった。ブライアン・キースを下しインターナショナル王座を防衛したオカダが「ＡＥＷ世界王