レアル・マドリード内部の不協和音が、さらに深刻化しているようだ。スペインメディア『マルカ』が7日、現在のチーム状況を伝えた。『マルカ』は6日、トレーニング中にウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデとフランス代表MFオーレリアン・チュアメニが激しい口論を繰り広げたことを報じていた。ファウルをきっかけに激昂した両選手は、互いの体を押し合いながら激しく言い争い、殴り合い寸前の状態にまで至ったという。だが