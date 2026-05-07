J1番記者さんが『J1の今』を伝えるJ論チャンネル。河合貴子｜浦レポ by 浦和フットボール通信海江田哲朗｜スタンド・バイ・グリーン藤原裕久｜長崎サッカーマガジン「ViSta」後藤勝｜青赤20倍！トーキョーたっぷり蹴球マガジン江藤高志｜川崎フットボールアディクト中野和也｜SIGMACLUBweb上記サイトの皆さんが『J1百年構想リーグ』について語った動画となります。◯関連LIVE終盤戦突入！番記者が語るJ1百年構想リーグ第14節レビュ