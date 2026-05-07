【モデルプレス＝2026/05/07】俳優の草なぎ剛（51）の第1子が誕生したことがわかった。5月7日、所属事務所・CULENの公式サイトにて発表した。【写真】草なぎ剛、愛してやまないデニムジーンズ着用する姿◆草なぎ剛、第1子誕生草なぎは「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」と伝えた。◆