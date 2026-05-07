草なぎ剛、第1子誕生発表 2020年に一般女性と結婚
【モデルプレス＝2026/05/07】俳優の草なぎ剛（51）の第1子が誕生したことがわかった。5月7日、所属事務所・CULENの公式サイトにて発表した。
【写真】草なぎ剛、愛してやまないデニムジーンズ着用する姿
草なぎは「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」と伝えた。
1974年7月9日生まれ、埼玉県出身。1991年にSMAPのメンバーとしてデビュー。2016年に解散後、2017年9月に、稲垣吾郎、香取慎吾と共にオフィシャルファンサイト「新しい地図」を立ち上げた。主な出演作は、ドラマ「青天を衝け」（NHK／2021）、「罠の戦争」（カンテレ／2023）、「終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-」（カンテレ／2025）、映画「ミッドナイトスワン」（2020）、「碁盤斬り」（2024）など。2020年12月30日に一般女性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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◆草なぎ剛、第1子誕生
草なぎは「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」と伝えた。
◆草なぎ剛プロフィール
1974年7月9日生まれ、埼玉県出身。1991年にSMAPのメンバーとしてデビュー。2016年に解散後、2017年9月に、稲垣吾郎、香取慎吾と共にオフィシャルファンサイト「新しい地図」を立ち上げた。主な出演作は、ドラマ「青天を衝け」（NHK／2021）、「罠の戦争」（カンテレ／2023）、「終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-」（カンテレ／2025）、映画「ミッドナイトスワン」（2020）、「碁盤斬り」（2024）など。2020年12月30日に一般女性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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