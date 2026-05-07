世界に羽ばたくガールズグループの“ラストピース”である、たった1人の日本人メンバーに選ばれるのは誰なのか？話題のスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』が、佳境を迎えている。【映像】コーチたちのメッセージに涙する練習生と指原『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSを筆頭にグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下の