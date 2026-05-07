鈴木聡美がSNS更新競泳女子の鈴木聡美（ミキハウス）が7日、自身のXを更新し、小学生からの直筆手紙を公開した。つづられた切実な内容に、鈴木は「これでも考え直してはいただけないのでしょうか？」と行政に問いかけている。2012年ロンドン五輪で3個のメダルを獲得した鈴木は、「代表合宿から帰って、大学のプールに県内の小学生からお手紙が届いておりました※ただのファンレターではありません」として手紙を公開した。