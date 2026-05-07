女優の黒柳徹子（92）が7日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演したタレントで「コント赤信号」リーダー・渡辺正行（70）との思い出を語った。同番組で、剣道で7段に昇段したことを報告した渡辺。4段になると4年、5段になると5年、段位取得後の修行期間があることに触れ、「強ければいいってもんじゃない、人間ができていかなきゃいけない」と解説した。そのため「7段っていうと、それなり