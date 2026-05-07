７日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）にタレントの渡辺正行が出演。近況を語った。１月２４日に７０歳の誕生日を迎え、「古希って言葉の響きでおじいさんになったなと思った」とコメント。「２月に剣道七段の昇段試験に合格して、自分で言うのも何ですけど、すごいんです」と報告し、剣道をする自身の映像が流れると「姿勢がまずいい。声がよく出ている」と自画自賛した。前年にも受けて不合格となっ