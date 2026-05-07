【ニューヨーク＝木瀬武】ＡＩ（人工知能）モデル「クロード・ミュトス」などを開発する米新興企業アンソロピックは６日、起業家のイーロン・マスク氏が率いる米宇宙企業スペースＸとＡＩ向けの計算基盤の確保で提携すると発表した。ＡＩモデルの利用急増に対応するため、スペースＸのデータセンターを活用する。アンソロピックはデータセンターの利用で米ＩＴ大手のグーグルやアマゾン・ドット・コムと連携しているが、スペー