ゴールデンウィークで財布が軽くなった人に朗報です。「お米大好き」という日本人の本能に全振りした、焼肉ライクの人気キャンペーンが開催されます。焼肉ファストフード店「焼肉ライク」は、5月7日から5月17日までの期間限定で「無限ライス」企画を展開。焼肉セットを注文した人を対象に、ごはん・キムチ・スープがおかわり自由となるキャンペーンを全店舗で実施します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】連