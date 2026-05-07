ゴールデンウィークで財布が軽くなった人に朗報です。「お米大好き」という日本人の本能に全振りした、焼肉ライクの人気キャンペーンが開催されます。

焼肉ファストフード店「焼肉ライク」は、5月7日から5月17日までの期間限定で「無限ライス」企画を展開。焼肉セットを注文した人を対象に、ごはん・キムチ・スープがおかわり自由となるキャンペーンを全店舗で実施します。

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連休後は出費が増えがちなうえ、仕事や学校モードへの切り替えで気分も沈みがち。そんな時期に「手軽に、そしてしっかり満たされる食事を楽しんでいただきたい」という思いから、実施される「無限ライス」。他の時期にも展開されることがありますが、ゴールデンウィーク明けの実施は恒例化しつつあり、今年も白米好きには見逃せない内容となっています。

対象となる焼肉セットは690円から。最安メニューの「ちょい焼きセット（うす切りカルビ＆鶏むね）」でも、ごはん・キムチ・スープがおかわり自由になります。

焼肉ライクでは、岩手県産「ひとめぼれ」を使用。焼肉と相性が良いよう、ややかために炊き上げているそうで、肉を乗せてかきこむ“焼肉オンライス”がはかどりそうです。

さらに、＋200円で楽しめる「TKGトッピング」や「ちょい足しカレー」といった味変メニューも用意。また、卓上のオリジナル「ど・ストライクふりかけ」は、にんにくベースに10種類のスパイスを配合しており、“無限に”ごはんが進んでしまう仕上がりとのこと。

なお、5月18日からは、対象商品の追加注文で肉量が50％増量になるキャンペーンも予定されています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050703.html