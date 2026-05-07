気象庁によりますと、5月6日午後3時、カロリン諸島周辺の海上にあった熱帯低気圧が台風第5号になりました。台風の名称は『ハグピート』で、フィリピンが提案した「むち打つこと」という意味です。 7日午前9時現在、時速20キロの速さで西北西に進んでいます。中心気圧は1002ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。 ■今年は毎月ひとつずつ発生 気