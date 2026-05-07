「重厚長大」から「ソフトパワー」へ2026年、韓国経済は史上初となる「大企業集団100社時代」の幕を開けた。韓国では、系列会社の資産総額が5兆ウォン（約5600億円）を超える企業集団を、公正取引法に基づき「公示対象企業集団（通称：大企業集団）」に分類し、特別管理を行っている。2024年の88社、2025年の92社に続き、今年は歴代最大規模となる102の集団が選定された。今回の発表で最も注目すべき点は、世界的な韓流ブームに乗