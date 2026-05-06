テレビ大陸音頭が、自身初のフィジカルアルバム『VS Tairiku Ondo』（読み：ヴイエス タイリク オンド）を6月10日に発売することを発表した。さらに、新曲「異次元の暮らし」を5月13日に先行配信されることも決定した。「異次元の暮らし」は。歌詞もサウンドもすべてが文字通り“異次元”な作品だという。なお、アルバムの詳細は後日解禁予定とのことだ。◾️「異次元の暮らし」2026年5月13日（水）リリース配信：https