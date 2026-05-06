先週行われたチャンピオンズリーグ準決勝1stレグではバイエルンとの壮絶な打ち合いを5-4と制したパリ・サンジェルマン。この対戦はどちらが勝つか全く読めないが、今のパリに昨季に続く連覇を狙う力があるのは間違いない。選手個々の能力も見事だが、最大の武器は指揮官ルイス・エンリケが植え付けた組織力だ。かつてはスター選手頼りと思われていたところもあったが、今のパリは攻守両面でハードワークする組織的なチームへと生ま