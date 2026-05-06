K-1元3階級制覇王者でONEフライ級キックボクシング暫定王者の武尊（34）と女優・川口葵（27）夫妻が6日までに夫婦のインスタグラムアカウント「世川家の日常」を更新。引退試合直後の“キス”ショットを投稿した。

武尊は現役ラストマッチで最強を証明した。1年前にKO負けを喫した元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）に5RTKO勝利で有終の美を飾った。試合後には最後となるムーンサルトを披露。悲願だったONEのベルトを手にすると涙を流した。

そしてリングを降りると、リングサイドで試合を見守っていた川口との熱い抱擁は大きな反響を呼んだ。

夫婦のインスタグラムで「控室帰ってきて無事生きて帰って来れたのと日々の感謝を込めてキスしたらその瞬間をカメラに撮られてた。笑」と引退試合直後の“キス”ショットを投稿した。

ハッシュタグでは「#あおいさん嫌そう」「#なんかごめん」「#いつもありがとう」などと記した。

ネットでは「きゃーー！」「めっちゃ幸せそう」「素敵の一言」「かわいすぎ」「愛だな〜」「こっちまでニヤける」などの声があがった。