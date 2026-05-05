女優のトリンドル玲奈(34)が5日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。2月に出産した第1子の性別を明かす場面があった。トリンドルは24年1月に俳優の山本直寛との結婚を発表し、今年2月に第1子誕生を報告していた。毎年母の日はどのように過ごしているかとの話題となり、玲奈は毎年妹でモデルのトリンドル瑠奈と相談し、母に食事やプレゼントをしていると明かした。母について