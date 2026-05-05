西畑大吾（なにわ男子）と福本莉子がダブル主演する映画『時給三〇〇円の死神』より、新キャストとして渋谷凪咲、齋藤潤、泉谷星奈、佐津川愛美、山口馬木也、小澤征悦の出演が発表。あわせて、特報映像とビジュアルが解禁された。【動画】実力派新キャスト陣も登場『時給三〇〇円の死神』超特報本作で描かれるのは、未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”。それは、死の事実がなかったことにされた世界で