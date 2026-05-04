中東からの原油の調達が困難となっている中、ロシア産の原油を積んだタンカーが、4日に愛媛県今治市の沖合に到着しました。到着したのは、ロシア極東の「サハリン2」で生産された原油を積んだタンカーです。アメリカによるイランへの攻撃以降、日本がロシア産原油を調達するのは初めてで、荷揚げする太陽石油によりますと、政府の依頼を受けたもので、定期的な調達ではないということです。「サハリン2」から生産される日本向けの