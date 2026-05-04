扇子を投げて的に当てる江戸時代の遊び「投扇興」の大会が5月4日、徳島城博物館で開かれました。この大会は、昔の遊びに親しんでもらおうと徳島城博物館が毎年開いていて、4日は親子連れら45人が参加しました。「投扇興」は、台の上のイチョウ型の的に扇を投げる遊びで、扇の落ち方や的の倒れ方で得点を競います。的を落とせば1点。落とした的が扇に乗れば4点です。参加者は真剣な表情で狙いを定め、扇が的に当たると、拍手や歓声