千葉ロッテマリーンズは、2日の埼玉西武ライオンズ戦（千葉・ZOZOマリンスタジアム）試合後、社会貢献活動プロジェクト「MARINES LINKS」の一環として、「マリーンズ・食育キッズボールパーク supported by 北辰水産」の第1回を実施した。【写真】試合前には歌唱も！球場を盛り上げるリアルピース本企画は、子どもたちにボールに触れる機会やスポーツに親しむ機会を提供するとともに、野球やマリーンズをより身近に感じてもら