【第64回静岡ホビーショー】 5月13日～17日 開催予定 会場：ツインメッセ静岡 ベルファインは、5月13日～17日にツインメッセ静岡で開催予定の第64回静岡ホビーショーにて「キャッ党忍伝てやんでえ」より「カラ丸」プラモデルの完成原型を展示する。 ベルファインは8月に同作品より「ヤッ太觔＆トリツックン」プラモデルを発売予定で