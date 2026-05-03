自身の非を認めない「謝ったら死ぬ病」が政治家の発言などで話題になる一方、日常では波風を立てないよう「すぐ謝ってしまう」人も少なくない。

【映像】批判が殺到した小泉大臣の発言（実際の様子）

ニュース番組『わたしとニュース』では、政治家の“謝罪事情”の裏側や「謝らない人」と「謝りすぎる人」に共通する意外な心理について深掘りした。

以前から政治家が不祥事を認めないことに対して使われてきた「謝ったら死ぬ病」という言葉。実際に小泉防衛大臣が4月19日にSNSで海上幕僚長らを「軍人」と表現したことに対して「自衛隊は軍隊ではない」と炎上した後のこの発言も、「謝ったら死ぬ病」と揶揄される事態となった。

「自衛隊は憲法上、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約が課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものというのが従来からの政府見解。同時に『国際法上の軍隊』というものの概念があり、自衛隊は基本的に国際法上の軍隊としての属性を備えているとも答弁している。積み上げられてきた『ミリタリー・トゥ・ミリタリー』、これもよく使う言葉だが、この関係をより分かりやすく国民の皆様に伝える観点から『軍人同士』と表記したもの」（小泉防衛大臣）

これを受け、話し方トレーニングkaeka代表、“話し方のプロ”千葉佳織氏は、実際に受けたという政治家からの相談を次のように明かす。

「政治家の方は『謝ったら死ぬ病』というよりも、『謝ったら重症になる』と思っている。話し方トレーニングを行っていると、政治家の方から『このタイミングで謝罪するべきか悩んでいる』という相談を何件もいただくことがある。やはり謝ってしまうと、その部分だけがSNSで拡散され、『ものすごく大きな問題を起こした人』として認識されてしまう。本人は謝りたくても周りの方が反対している、といった状況は本当によくある」（千葉佳織氏）

一方、番組では「謝らない人」とは対極にある「すぐ謝ってしまう人」についてもフォーカス。街頭インタビューでは次のような声が聞かれた。

「円満に過ごしたい」“謝りすぎる人”も問題なワケ

「（自分は悪くないのに謝ったことが）ある。逆にそういう（謝らない）タイプの友人から『お前はすぐに演技で謝るから』と詰められた」（街の声1）

「仕事関係だと、上司とかにはすぐ先に謝るような感じにしていた。円満に過ごしたいというか…」（街の声2）

「謝った後に『何で私が謝ってんだろう』とか、『何で私が頭下げてんだろう』という思いはあるが、小さいときに『謝りなさい』、『ありがとう言いなさい』と言われていた。（謝ったら死ぬ病は）自分に対して自信がないのかなと。謝ったらおしまいみたいな」（街の声3）

「謝り癖があったと思う。『ごめんなさいね』と、その場をしのぐこともこれまであった。今は『ごめんなさい』を『ありがとう』に置き換えることができると、豊かに暮らせるのかなという気持ちはある」（街の声4）

しかし、心理学者・官公庁カウンセラーの舟木彩乃氏によれば、「謝りすぎは、1つ1つの謝罪が軽く見られ、謝罪の価値を落とす」ことにもなるという。「『謝ったら死ぬ病』と『謝りすぎ』は“表裏一体”で、どちらも自分を保とうとする行為。共通点は『自信がない』こと」だとも語っている。

この点について千葉氏も「街の声でもあったが「ありがとう」の方がコミュニケーションとしてはポジティブな。謝り癖は直した方がいい。自分も「謝りすぎ」を変えられたのは社会人になって自信を持って仕事が出来るようになってから。（謝りすぎは）『ごめんなさい』の話だけではなくて、実は自分のマインドとか自信に関連している」と自身の体験を語った。（『わたしとニュース』より）