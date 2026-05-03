利根川河川敷で揚げられた「ジャンボこいのぼり」＝3日午前、埼玉県加須市（共同通信社ヘリから）埼玉県加須市の利根川河川敷で3日、全長約100メートル、重さ約330キロの「ジャンボこいのぼり」が揚げられた。会場は観客約7万7千人でにぎわった。加須市はかつてこいのぼり製造が盛んで、イベントは1988年に町おこしの一環として始まった。この日は穏やかな風が吹く中、約60人が風向きを見極めながら、大型クレーンで高さ約100