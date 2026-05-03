世界的な競馬組織で、アイルランドに拠点を構えるクールモアスタッドが、３日の京都５Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル＝１１頭立て）でＪＲＡ初出走を終えた。経営者のジョン・マグニア氏の妻であるスーザン・マグニア氏の名義で、ＪＲＡの馬主免許を取得。「水色、茶十字襷」の勝負服でフランケル産駒のスノースケープ（牡、栗東・中内田充正厩舎）を送り出し、３着だった。道中は好位の３番手。直線ではじわじわと加速し