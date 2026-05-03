4日の楽天戦（楽天生命モバイル）で、日本ハムの福島蓮投手（23）が先発する。今季初先発初登板となった4月23日楽天戦（エスコン）から中10日で調整し「長いイニング投げなきゃ、というプレッシャーは多少あるんですけど頑張ります」と意気込んだ。プロ4年目の昨季は8試合に登板し5勝負けなし。オフに背番号「94」から「45」へ変更され飛躍を期待されていたが、腰回りの故障が発覚しキャンプから2軍で調整していた。開幕から