初夏を彩る美術展、「放美展」が、3日から徳島県徳島市のあわぎんホールで始まりました。「若手芸術家の登竜門」とも呼ばれる「放美展」は、徳島県美術家協会と四国放送が毎年、この時期に開いていて今回で32回目です。会場には日本画や洋画など7部門へ出品された作品、あわせて731点が展示されています。最優秀賞にあたる「放美賞」、洋画部門では、徳島県藍住町の高校生、大山千花さんの「初雪」が選ばれました。モノト