【でふぉフィグ！劇場版「チェンソーマン レゼ篇」キーホルダー】 5月下旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「でふぉフィグ！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』キーホルダー」を5月下旬に発売する。価格は1回400円。 タカラトミーアーツのデフォルメシリーズ「でふぉラバ！」をフ