【『テイルズ オブ』シリーズ30周年 ミニチュアパッケージチャーム】 5月 発売 価格：1回300円 バンダイは、ガシャポン「『テイルズ オブ』シリーズ30周年 ミニチュアパッケージチャーム」を5月に発売する。価格は1回300円。 「テイルズ オブ」シリーズ30周年を記念して、ミニチュアパッケージチャームが登場する。