STU48「未来へ続く者よ」MVサムネイル（C）STU/KING RECORDS 瀬戸内を拠点に活動するアイドルグループSTU48の１期生として活動し、6月7日をもってグループから卒業する石田千穂のソロ曲『未来へ続く者よ』のMusic Videoが、STU48の公式YouTubeチャンネルでプレミア公開された。【動画】STU48『未来へ続く者よ』ミュージックビデオ石田は2017年に STU48 1期生として加入し、デビューシングル「暗闇」から全シングル