知能とは何かを学習したり、推論を働かせたり、問題を解決したりする能力のことであり、社会的な交流を円滑に進める上でも重要です。人々は短時間の社会的接触から他人の知能を判断する能力を持っていますが、知能が高い人は「他人の知能」をより正確に判断できることが新たな研究で示されました。The good judge of intelligence - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289625000972Intelligent