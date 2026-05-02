【横浜−桐光学園】４回横浜１死満塁、小林大が逆転の適時打を放つ＝横浜スタジアム（花輪久写す）横浜は「８番・指名打者」で初先発した２年小林大が３打点と結果を残した。１点を追う四回１死満塁。「難しい球だったが、バットを内から出して捉えられた」と内角直球を右前にはじき返し、逆転の２点適時打とした。村田監督から「当て感がいい。高めの球を振らないでパチンと打つ」と評価を受ける巧打者は「決勝に勝って関