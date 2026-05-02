プレミアリーグ第34節でニューカッスルを下して首位に浮上したアーセナル。3日に予定されているフラムとのゲームに勝利すれば、2位マンチェスター・シティとの勝ち点差は「6」にまで広がる。そんなアーセナルだが、今季も怪我人の多さに悩まされており、『THE Sun』によると、原因を解明するため、理学療法士をチームに加えたようだ。今季はマルティン・ウーデゴー、ブカヨ・サカ、カイ・ハフェルツと主力の負傷離脱が目立っており