秋田朝日放送 ゴールデンウィーク後半がスタートし、ＪＲ秋田駅は帰省客などで混雑しています。また、秋田新幹線は強風の影響で下りの列車に遅れが出ています。 ＪＲによりますと、秋田新幹線は５連休初日の２日が下りのピークとなっています。秋田駅には大きな荷物を抱えた帰省客や旅行客などが降り立ち、家族らと久しぶりの再会を喜ぶ人たちの姿が見られました。 ＪＲによりますと、強風の影