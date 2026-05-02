現在アーセナルと激しいプレミアリーグ首位争いを展開しているマンチェスター・シティだが、今季はややエンジンのかかりが遅かったところがある。理由の1つは新戦力の適応に時間がかかったことだろう。『ESPN』によると、チームのエースであるアーリング･ハーランドはここ1年で大きな変化があったと語っていて、来季はさらに強いマンCが見られるかもしれない。「ここ数年、特にここ1年で多くの変化があった。長年このチームでプレ