28日にチャンピオンズリーグ準決勝1stレグが行われ、パリ・サンジェルマンはホームでバイエルンに5-4と打ち勝った。CLの歴史に残る壮絶な打ち合いだったが、バイエルンのホームで行われる2ndレグはどんな展開になるだろうか。パリは1点リードで2ndレグに臨むが、リードを守ろうとの考えはないだろう。両チームのスタイルを考えると、2ndレグも激しい打ち合いになる可能性が高い。1stレグの戦いを受け、パリの指揮官ルイス・エンリ