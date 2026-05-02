台湾メディアのETtodayは4月30日、日本旅行に行く際に「はしか（麻しん）」のワクチンを打つ必要があるかについて、元感染症医師で「日本旅行の達人」の林氏璧氏のコメントを伝えた。記事によると、日本ではしかの感染が拡大する中、同氏は「もう日本のどこかに行くのにMMRワクチンを追加接種すべきかと聞かないでほしい」とし、「現在の感染例は東京および周辺県に集中しており、他の地域では多くが散発例にとどまっている」と説