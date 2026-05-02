高市総理大臣は2日、訪問先のベトナム・ハノイでレ・ミン・フン首相との首脳会談を行い、重要鉱物など経済安全保障分野での協力強化について合意した。また、イランをめぐる中東情勢の混乱による原油供給不安を受け、ベトナムなどで製造される石油由来の医療物資の安定供給を視野に、日本がベトナムの製油所の原油調達に関する支援を行うことも合意した。先般、日本と東南アジア各国などで合意した資源供給力強靱化の取り組み「パ