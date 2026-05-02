新潟県庁の中庭でキツネが気持ちよさそうに眠る様子がカメラに捉えられた。新潟県では町中で野生動物の出没が相次いでおり、柏崎市の銀行や酒造会社にはカモシカが現れていた。カモシカは捕獲され、その後、山へ返されたという。県庁中庭でキツネ“熟睡”新潟市で22日に撮影されたのは、うららかな陽気の中、スヤスヤと気持ちよさそうに眠るキツネ。ほのぼのとした光景だが、実はこの場所は新潟県庁の中庭だった。キツネは、戸惑う