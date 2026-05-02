県庁中庭でキツネがぐっすり熟睡　銀行や酒造会社にはカモシカ侵入　野生動物の出没相次ぐ　新潟

新潟県庁の中庭でキツネが気持ちよさそうに眠る様子がカメラに捉えられた。新潟県では町中で野生動物の出没が相次いでおり、柏崎市の銀行や酒造会社にはカモシカが現れていた。カモシカは捕獲され、その後、山へ返されたという。

県庁中庭でキツネ“熟睡”

新潟市で22日に撮影されたのは、うららかな陽気の中、スヤスヤと気持ちよさそうに眠るキツネ。

ほのぼのとした光景だが、実はこの場所は新潟県庁の中庭だった。キツネは、戸惑う人たちをよそに、自分の家にいるようにぐっすり眠っていた。

新潟市では、2025年3月にも市街地でキツネが目撃されていたが、そのときも人が近づいても逃げる様子がなかったという。

銀行にカモシカ侵入…酒造会社にも出没か

さらに27日には、柏崎市の銀行にカモシカが侵入した。

カモシカに駆けつけた業者が吹き矢で麻酔を打ち、眠ったところを捕獲した。

同じ日の午前9時半頃には、銀行から150mほど離れた酒造会社でもカモシカの姿が目撃されている。捕獲されたカモシカは、その後、市内の山に返されたという。

（「イット！」 4月29日放送より）